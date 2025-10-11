Разряд молнии в 10 раз мощнее нормы зафиксировали над Черным морем

Над Черным морем в ночь на 10 октября зафиксировали необычно мощный атмосферный разряд. По данным центра погоды «Фобос», сила тока молнии, зарегистрированной в районе Адлера, составила 376 килоампер — примерно в десять раз выше средних значений.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщил ведущий специалист центра Евгений Тишковец, вспышка произошла около 01:35 мск над горной частью Сочи и могла напоминать по звуку работу средств противовоздушной обороны. Помимо этого, наблюдалась серия разрядов силой более 100–200 килоампер, тогда как обычно этот показатель не превышает 20–30 килоампер.

По оценке синоптика, столь высокая грозовая активность вызвана воздействием циклона «Барбара», который принес на побережье Черного моря до 80% месячной нормы осадков в течение нескольких дней.

Вячеслав Рыжков