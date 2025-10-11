На Кубани хотят создать новый орган контроля за стройкой

Департамент строительства Краснодарского края выступил с инициативой создать региональное учреждение, которое будет осуществлять строительный контроль за объектами, возводимыми за счет краевого бюджета. Предложение рассмотрел экспертно-консультативный совет при комитете Законодательного собрания края по вопросам строительства, сообщили в пресс-службе парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инициатива предполагает внесение поправок в краевой Градостроительный кодекс. Ее цель — повысить качество и безопасность строительства, а также обеспечить прозрачность расходования бюджетных средств. В ведомстве отмечают, что действующая норма федерального законодательства, по которой строительный контроль выполняет сам подрядчик, нередко приводит к конфликту интересов из-за аффилированности участников процесса.

По итогам заседания решено подготовить обращение в федеральные органы власти с предложением рассмотреть инициативу.

Ранее в крае обсуждались поправки в закон «Об административных правонарушениях», предусматривающие ответственность за нарушение муниципальных правил землепользования и застройки. Согласно документу, штраф может составить 3 тыс. руб. для граждан, 20 тыс. руб. для должностных лиц и 50 тыс. руб. для организаций.

Вячеслав Рыжков