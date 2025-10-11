На нескольких пляжах Севастополя обнаружили мазутные пятна

На нескольких пляжах Северной стороны Севастополя обнаружены локальные следы мазута. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, загрязнение носит точечный характер и не представляет угрозы для отдыхающих. Массового загрязнения береговой линии, по официальным данным, не зафиксировано.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Очаги загрязнения ликвидируют специалисты Спасательной службы Севастополя, Горхоза, Севприроднадзора и операторы пляжей. По словам властей, помощь волонтеров не требуется. Для оперативного реагирования на возможные новые выбросы на пляжах «Любимовка-1» и «Любимовка-2» дежурят две лодки.

Состояние морской среды ежедневно контролируют специалисты научных учреждений и надзорных ведомств, в том числе Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора и МЧС по Севастополю. По результатам мониторинга сохраняется вероятность единичных выбросов мелких фракций мазута в акватории Северной стороны.

Сообщений о загрязнении мазутом птиц в городе пока не поступало. В случае обнаружения пострадавших животных власти готовы развернуть пункт помощи на базе государственной ветеринарной клиники.

Жителям рекомендовано при выявлении мазутных пятен обращаться по телефону 112 и пользоваться только официальными каналами связи правительства Севастополя, чтобы избежать распространения недостоверной информации.

Вячеслав Рыжков