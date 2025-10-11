Проект по расширению цементного завода реализуют в Новороссийске

В Краснодарском крае планируется реализация проекта по строительству экологически ориентированного производства цемента. Как сообщил исполняющий обязанности министра промышленной политики региона Дмитрий Хмелько, инициатива будет осуществляться в формате специального инвестиционного контракта (СПИК) с предприятием «Новоросцемент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Проект предусматривает расширение мощностей завода в поселке Верхнебаканском. В рамках соглашения планируется возведение технологической линии по выпуску цемента «сухим» способом производительностью 2 тыс. тонн клинкера в сутки и реконструкция ряда объектов. К 2030 году предприятие должно выйти на уровень производства до 656 тыс. тонн цемента в год, что позволит создать свыше 100 новых рабочих мест.

Господин Хмелько отметил, что для стимулирования высокотехнологичных производств в крае действует система поддержки, включающая субсидии, льготные займы Фонда развития промышленности, налоговые льготы и преференции на землю. Участникам СПИК предоставлены нулевые ставки налога на имущество и на прибыль, зачисляемую в региональный бюджет.

Первый в России контракт в рамках механизма СПИК был заключен именно на Кубани в 2016 году — с компанией CLAAS по локализации производства зерноуборочных комбайнов и тракторов. Позднее этот инструмент был использован для расширения выпуска тракторов «Беларус» Минского тракторного завода. По словам Дмитрия Хмелько, применение СПИК способствует внедрению современных технологий и укреплению промышленного потенциала региона.

Вячеслав Рыжков