Более 2,2 млн человек посетили нацпарк Сочи летом

Сочинский национальный парк по итогам летнего сезона посетили более 2,2 млн человек, что позволило ему вновь подтвердить статус самой посещаемой особо охраняемой природной территории России. Каждый третий гость воспользовался льготным правом на бесплатное посещение.

Наибольшей популярностью у туристов и жителей курорта пользовались дендрологический парк «Дендрарий», который за лето посетили более 310 тыс. человек, и природный комплекс «33 водопада» — свыше 115 тыс. гостей. Около 53 тыс. туристов побывали в Свирском и Агурском ущельях. Востребованными остаются маршруты к Орлиным скалам, горе Большой Ахун и Змейковским водопадам.

По словам заместителя главы Сочи Сергея Сомко, интерес к природным маршрутам сохраняется среди жителей крупных российских городов и растет со стороны соседних регионов и туристов из стран Ближнего Востока, чему способствует прямое авиасообщение. Власти уделяют внимание распределению рекреационной нагрузки, чтобы сохранить экосистему Сочи и его природно-историческое наследие.

В 2025 году в парке продолжилось развитие инфраструктуры: обустроены пикниковые поляны, установлены новые КПП, оборудованы санитарные зоны и зоны отдыха, отремонтирована канатная дорога «Дендрария». На маршрутах размещено более 3 тыс. информационных стендов и указателей. Зимой для посещения будут открыты шесть круглогодичных маршрутов: «33 водопада», Свирское и Волконское ущелья, «Долина реки Сочи», Агурские водопады и Орлиные скалы.

Курорт Красная Поляна с июня по август 2025 года принял 870 тыс. гостей, что на 5% превышает прошлогодний показатель. Росту турпотока способствовали события делового и культурного туризма. Продажа сезонных ски-пассов со скидками уже открыта, сезон катания продлится с декабря по май, а на участке Цирк-2 — до середины июля.

Курорт «Газпром Поляна» за год увеличил число проживающих гостей на 10%, а пассажиропоток канатных дорог — на 30–70%. Средняя глубина бронирования достигла шести месяцев. На осень предлагаются пакеты со скидками и включенным посещением аквапарка и медицинских услуг, а бронирование на 2026 год уже открыто.

На курорте «Роза Хутор» в октябре продолжают работать все канатные дороги, велосипедные и пешие маршруты, Парк водопадов «Менделиха» и смотровая площадка Роза Пик. В ноябре часть подъемников закроют на техобслуживание, однако «Стрела» (до 1600 м) продолжит работу в формате горного парка. В Роза Долине открыты Музей археологии, этнопарк «Моя Россия» и оздоровительные программы в отелях.

Вячеслав Рыжков