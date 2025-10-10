Выплаты контрактникам в Татарстане снизили до 800 тысяч и 85 млн рублей долга «Ак Барс Банка»

Единовременная выплата за заключение контракта на военную службу в зоне СВО в Татарстане снизилась с 3,1 млн до 800 тыс. руб. Теперь контрактники получат 400 тыс. руб. от республики и 400 тыс. руб. от Минобороны. По данным на конец июля, с начала года в Татарстане подписали контракт около 10 тыс. человек. Аналогичное снижение произошло в Марий Эл — с 3 млн до 800 тыс. руб., и в Чувашии — с 2,5 млн до 800 тыс. руб.

Арбитражный суд Татарстана обязал «Ак Барс Банк» выплатить московской компании «Датафинн» более 85 млн руб. по спору о разработке программного обеспечения. Сумма включает задолженность, проценты, расходы на экспертизы и госпошлину. Компания разработала системы риск-менеджмента и автоматизации банковских процессов, но не получила оплаты. Разбирательство длилось более двух лет, банк утверждал о фальсификации доказательств и ходатайствовал о повторной экспертизе.

«Казанский завод точного машиностроения» проведет реконструкцию производственных мощностей на 1,44 млрд руб. Средства выделяются из бюджета в рамках гособоронзаказа. Реконструкция охватит шесть производственных корпусов и включает демонтаж существующих конструкций, восстановление стен, монтаж систем пожаротушения и пусконаладочные работы. Завершение запланировано на 30 ноября 2026 года.

С начала 2025 года из Татарстана депортировано 831 иностранцев по решениям суда. Въезд в Россию для депортированных закрыт на пять лет, при повторном нарушении грозит уголовная ответственность.

В Казани выполнят подготовку территории в районе Кировской дамбы с прокладкой наружных инженерных сетей на 600 млн руб. Подрядчику предстоит перенос сетей водоснабжения, строительство водоотведения, возведение блочно-модульной котельной и прокладка сетей газоснабжения. Работы должны завершиться до 31 мая 2026 года.

В Татарстане создадут единую платформу видеонаблюдения с функциями видеоаналитики за 111,8 млн руб. Система станет частью комплекса «Безопасный город» и будет взаимодействовать с МВД и ФСБ по Татарстану. Платформа объединит потоки видеоинформации из различных источников для оперативного реагирования на происшествия и анализа архива записей.

Российская делегация фармпроизводителей и разработчиков ИИ-систем обсудила в Нигерии внедрение решений на базе искусственного интеллекта «Третье мнение» для медицинской диагностики. Переговоры прошли в Абудже в рамках бизнес-миссии Женского делового альянса БРИКС. Стороны договорились развивать производство российских фармпродуктов, включая вакцины.

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия подготовил приказ о включении поселения «Лесная Поляна I» в Лаишевском районе в перечень выявленных объектов культурного наследия. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Анар Зейналов