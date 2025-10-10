В Татарстане с начала года депортировали 831 иностранца
С начала года по решениям суда из республики депортировано 831 человек, сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Татарстану.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Недавно судебные приставы обеспечили выдворение 35 иностранных граждан.
После решения суда нарушителей доставляют в Центр временного содержания в Набережных Челнах, а затем под конвоем — в аэропорт, где их передают пограничникам для депортации.
Въезд в Россию для таких граждан закрыт на пять лет. При повторном нарушении им грозит уголовная ответственность.
Ранее сообщалось, что во время рейда в кафе и на стройке в Казани обнаружили 13 мигрантов-нарушителей.