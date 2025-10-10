В Татарстане создадут единую платформу видеонаблюдения за 111,8 млн рублей

В Татарстане разработают единую интеграционную платформу видеонаблюдения с функциями видеоаналитики за 111,8 млн руб. Система станет частью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и будет взаимодействовать с системами МВД и ФСБ по Татарстану. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Платформа объединит потоки видеоинформации из различных источников и позволит оперативно реагировать на происшествия, предотвращать правонарушения, анализировать архив видеозаписей и следить за состоянием городской инфраструктуры. Система будет поддерживать отечественные операционные системы и взаимодействовать с программным обеспечением, используемым в спецслужбах.

«Безопасный город» — совокупность федеральных, региональных, муниципальных и объектовых автоматизированных систем, занимающихся прогнозированием угроз, отслеживанием чрезвычайных ситуаций, предупреждением населения об угрожающих ситуациях и устранением последствий происшествий.

Заказчиком выступает ГКУ «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан».

