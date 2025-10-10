В Чувашии выплаты контрактникам снизили с 2,5 млн до 800 тысяч рублей

Единовременная выплата за заключение контракта на военную службу в Вооруженных Силах РФ в Чувашии теперь составляет 400 тыс. руб. от республики и 400 тыс. руб. от Минобороны. Соответствующая информация опубликована на сайте военного комиссариата республики.

В Чувашии выплаты контрактникам снизили до 800 тысяч рублей

В январе 2025 года по решению главы Чувашии Олега Николаева единовременную выплату увеличили до 2,1 млн рублей от республики. С учетом выплаты в 400 тыс. рублей от Минобороны РФ общая сумма составляла 2,5 млн рублей. Новая мера поддержки распространялась на все контракты, заключенные в Чувашии с 1 января до 31 марта 2025 года.

Аналогичная ситуация произошла в Татарстане и Марий Эл: единовременные выплаты контрактникам снизились с 3,1 млн до 800 тыс. рублей и с 3 млн до 800 тыс. рублей соответственно.

