В Татарстане «Лесную Поляну I» могут признать объектом культурного наследия

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия подготовил приказ о включении поселения «Лесная Поляна I», расположенного в Лаишевском районе, в перечень выявленных объектов культурного наследия. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

На территории археологического объекта разрешается проводить исследования и археологические раскопки, а также проектные или строительные работы — только после согласования с органами охраны культурного наследия.

Без такого согласования любые земляные, строительные и мелиоративные работы запрещены.

Анна Кайдалова