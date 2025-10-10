На реконструкцию машиностроительного завода в Казани выделят 1,44 млрд

«Казанский завод точного машиностроения» планирует провести реконструкцию и техническое перевооружение своих производственных мощностей. Общий бюджет проекта составляет 1,44 млрд руб., средства выделяются из бюджетных инвестиций в рамках программы государственного оборонного заказа. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Реконструкция охватывает несколько производственных корпусов предприятия: № 25а, 8б, 50, 73/74, 99 и 200.

В рамках проекта планируется провести комплекс строительно-монтажных работ: демонтаж существующих конструкций, восстановление стен, укрепление несущих элементов, установка перегородок, монтаж внутреннего электроосвещения, сетей связи и систем пожаротушения. Кроме того, предусмотрена установка противопожарных дверей и оконных блоков, устройство пешеходных дорожек и проведение пусконаладочных работ на подъемно-транспортном оборудовании.

Работы должны быть завершены до 30 ноября 2026 года.

В 2023 году «Казанский завод точного машиностроения» вошел в госкорпорацию «Ростех».

Анна Кайдалова