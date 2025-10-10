В Татарстане выплаты контрактникам снизили с 3,1 млн до 800 тысяч рублей

Единовременная выплата за заключение контракта на военную службу в зоне СВО в Татарстане теперь составляет 400 тыс. рублей от республики и 400 тыс. рублей от Минобороны. Соответствующая информация опубликована на сайте военного комиссариата республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выплаты контрактникам снизили до 800 тысяч рублей

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ В Татарстане выплаты контрактникам снизили до 800 тысяч рублей

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

В августе 2025 года в Татарстане по решению раиса республики Рустама Минниханова единовременную выплату контрактникам увеличили до 3,1 млн рублей: 2,7 млн рублей от республики и 400 тыс. рублей от Минобороны. По данным на конец июля 2025 года, с начала года в республике подписали контракт около 10 тыс. человек.

С января 2025 года выплату контрактникам повысили до 2,2 млн руб., в конце января — до 2,8 млн руб.

Анар Зейналов