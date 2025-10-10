В Казани построят инженерные сети в районе Кировской дамбы за 600 млн

В Казани в районе Кировской дамбы выполнят подготовку территории строительства с прокладкой наружных подводящих инженерных сетей. На работы выделили 600 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит комплекс мероприятий: перенос наружных сетей водоснабжения, строительство сетей водоотведения и локальных очистных сооружений, возведение блочно-модульной котельной установки, прокладка сетей газоснабжения, перенос сетей связи и планировка территории.

Работы должны быть выполнены до 31 мая 2026 года.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Финансирование осуществляется за счет бюджета республики.

Анна Кайдалова