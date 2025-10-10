В Нигерии планируют внедрить российский ИИ в систему здравоохранения

Российская делегация фармпроизводителей и разработчиков ИИ-систем посетила Нигерию, где обсудила внедрение решений на базе искусственного интеллекта «Третье мнение» для медицинской диагностики. Технология позволит ускорить выявление заболеваний, включая онкологию, и снизить число врачебных ошибок. Об этом сообщили в пресс-службе Женского делового альянса БРИКС.

Переговоры прошли в Абудже в рамках бизнес-миссии Женского делового альянса БРИКС. Также стороны договорились развивать производство российских фармпродуктов, включая вакцины. На первом этапе три нигерийских специалиста пройдут обучение на российских предприятиях.

Правительство Нигерии ставит цель к 2030 году довести долю локального производства лекарств до 70% и построить два завода по выпуску вакцин.

Анна Кайдалова