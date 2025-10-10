В Марий Эл выплаты контрактникам снизили с 3 млн до 800 тысяч рублей

Единовременная выплата за заключение контракта на военную службу в Вооруженных Силах РФ в Марий Эл теперь составляет 400 тыс. руб. от республики и 400 тыс. руб. от Минобороны. Соответствующая информация опубликована на сайте военного комиссариата республики.

В Марий Эл выплаты контрактникам снизили до 800 тысяч рублей

В Марий Эл выплаты контрактникам снизили до 800 тысяч рублей

В феврале 2025 года по поручению главы республики Юрия Зайцева единовременную выплату увеличили до 2,6 млн рублей от республики. С учетом выплаты в 400 тыс. рублей от Минобороны РФ общая сумма составляла 3 млн рублей.

Аналогичная ситуация произошла и в Татарстане: единовременная выплата контрактникам также снизилась — с 3,1 млн до 800 тыс. рублей.

Анар Зейналов