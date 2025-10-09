Главные новости за 9 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Дочери бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова Сусане Коблевой предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. Как следует из материалов дела, эпизоды, вменяемые госпоже Коблевой, связаны с ранее осужденным Асланом Патоковым, признанным виновным в хищении гостиничного комплекса «Гузерипль» на границе Кавказского заповедника.

Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила о мероприятии с участием Алексея Шипилова, должность которого указана как «временно исполняющий обязанности председателя Краснодарского краевого суда». Господин Шипилов возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь» в Краснодаре на митинге в честь годовщины освобождения Кубани во время Великой Отечественной войны.

Индийская фармацевтическая компания рассматривает возможность размещения производства лекарственных средств в Краснодарском крае. Как сообщила заместитель директора Агентства по привлечению инвестиций региона Камила Купцова на форуме «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность», общий объем инвестиций в проект оценивается в 10 млрд руб., из которых 1,5 млрд планирует вложить Российский фонд прямых инвестиций.

Глава Приморско-Ахтарска Павел Буряк стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Павел Буряк возглавлял администрацию Тимашевска с 2015 по 2018 год, после чего перешел в Приморско-Ахтарский район, где занял должность заместителя главы по вопросам ЖКХ.

Суд Неклиновского района Ростовской области признал жительницу региона Анастасию Оделин Феррер, якобы дочь криминального авторитета Сергея Цапка, виновной в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Решением суда от 7 октября ей назначен штраф в размере 45 тыс. руб. и лишение права управления транспортными средствами сроком на один год и восемь месяцев.

Лабинский районный суд признал виновной местную гадалку Наталью Данелян в мошенничестве. Она обманула сожительницу участника СВО на 1 млн руб., притворившись им.