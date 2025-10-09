Дочь экс-председателя ВС Адыгеи Трахова обвиняют в особо крупном мошенничестве

Дочери бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова Сусане Коблевой предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. Как следует из материалов дела, эпизоды, вменяемые госпоже Коблевой, связаны с ранее осужденным Асланом Патоковым, признанным виновным в хищении гостиничного комплекса «Гузерипль» на границе Кавказского заповедника, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Верховный Суд Республики Адыгея Фото: Верховный Суд Республики Адыгея

Следствие представило суду копию приговора Патокову и заявление одного из потерпевших по этому делу, что, по версии обвинения, подтверждает связь Коблевой с мошеннической схемой. По данным суда, Патоков в 2015 году обманным путем получил права на гостиничный комплекс стоимостью 53 млн руб., обещая предпринимателям Владиславу Тишкову и Николаю Гончарову содействие в разрешении имущественных споров. Позднее он стал единственным владельцем объекта, после чего против него возбудили уголовное дело.

Примечательно, что оправдательный приговор Патокову был вынесен в период, когда Трахов возглавлял Верховный суд Адыгеи, однако после его отставки дело было пересмотрено, и предприниматель получил пять лет лишения свободы.

Земельные участки, на которых расположен гостиничный комплекс, фигурируют и в иске Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов семьи Трахова. Эти объекты ранее находились в собственности Сусаны Коблевой. В сентябре Волжский городской суд Волгоградской области удовлетворил иск надзорного ведомства, постановив изъять имущество, оцененное в 13 млрд руб.