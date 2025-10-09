Фармкомпания из Индии хочет построить на Кубани завод за 10 млрд рублей

Индийская фармацевтическая компания рассматривает возможность размещения производства лекарственных средств в Краснодарском крае. Как сообщила заместитель директора Агентства по привлечению инвестиций региона Камила Купцова на форуме «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность», общий объем инвестиций в проект оценивается в 10 млрд руб., из которых 1,5 млрд планирует вложить Российский фонд прямых инвестиций, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Купцовой, партнером выступает частная индийская фармкомпания, в портфеле которой широкий ассортимент препаратов. Переговоры находятся в активной стадии, уточнила она.

Кроме того, в крае ведется работа над еще одним индийским проектом — строительством медицинского кластера, включающего современные диагностический и лечебный центры. Инициатором выступает один из крупнейших индийских операторов в сфере медицинских услуг. Инвестиции в проект оцениваются примерно в 5 млрд руб.

Вячеслав Рыжков