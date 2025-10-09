Глава Приморско-Ахтарска Павел Буряк стал фигурантом дела о превышении полномочий

Глава Приморско-Ахтарска Павел Буряк стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Соответствующая информация размещена на сайте Тимашевского районного суда. Подробности дела неизвестны.

Павел Буряк возглавлял администрацию Тимашевска с 2015 по 2018 год, после чего перешел в Приморско-Ахтарский район, где занял должность заместителя главы по вопросам ЖКХ. В 2023 году он был избран главой Приморско-Ахтарска.

Как сказано на сайте суда, в отношении главы города рассматривают дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Дело поступило в суд 7 августа 2025 года. Были назначены три заседания: 26 августа, 11 сентября и 1 октября, однако все их отложили: одно из-за неявки потерпевшего, еще два — из-за неявки свидетелей. Следующее заседание назначено на 9 октября.

Вячеслав Рыжков