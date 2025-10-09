Суд лишил прав влетевшую в жилой дом предполагаемую дочь Цапка

Суд Неклиновского района Ростовской области признал жительницу региона Анастасию Оделин Феррер, якобы дочь криминального авторитета Сергея Цапка, виновной в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Решением суда от 7 октября ей назначен штраф в размере 45 тыс. руб. и лишение права управления транспортными средствами сроком на один год и восемь месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 27 сентября в селе Николаевка под Таганрогом водитель автомобиля Mercedes-Benz 2000 года рождения не справилась с управлением и врезалась в жилой дом по улице Ленина. В результате происшествия никто не пострадал, однако автомобиль получил механические повреждения. По данным региональной Госавтоинспекции, на нарушительницу был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появлялись сообщения, что за рулем автомобиля находилась якобы дочь криминального авторитета Сергея Цапка — Анастасия Оделин Феррер. Авторы публикаций утверждали, что девушка была нетрезва и вела себя агрессивно по отношению к сотрудникам полиции.

Источник агентства РИА «Новости» в правоохранительных органах уточнил, что степень родства официально не проверялась, однако, по имеющимся данным, фигурантка дела действительно является дочерью Цапка и носит девичью фамилию своей матери. При этом собеседник отметил, что данный факт не имеет значения для юридической оценки происшествия.

Также в ряде Telegram-каналов сообщалось, что владелец поврежденного дома не предъявил претензий к виновнице аварии, и стороны якобы достигли соглашения о компенсации ущерба. Сейчас официального подтверждения этой информации нет.

Мария Удовик