На Кубани гадалка обманула семью участника СВО на 1 млн рублей, притворившись им

Лабинский районный суд признал виновной местную гадалку Наталью Данелян в мошенничестве. Она обманула сожительницу участника СВО на 1 млн руб., притворившись им. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В апреле 2024 года к Данелян обратилась жительница Лабинска, чей сожитель находится в зоне проведения спецоперации и долгое время не выходит на связь. Мошенница провела сеанс по видеозвонку, погадав на кофейной гуще, и сообщила, что с мужчиной все в порядке и вскоре он выйдет на связь.

После этого гадалка начала переписку с потерпевшей от имени пропавшего бойца. В сообщениях она утверждала, что скоро он вернется домой, однако для этого требуются деньги. Жительница Лабинска, уверенная в подлинности переписки, переводила средства на указанные счета. С июня по сентябрь 2024 года потерпевшая перевела мошеннице более 1 млн руб. На самом деле о судьбе мужчины до сих пор нет никаких сведений.

Суд признал Данелян виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Помимо четырех лет в колонии общего режима, ей назначили штраф в размере 100 тыс. руб. и год ограничения свободы.

Алина Зорина