Исполняющим обязанности главы Краснодарского краевого суда стал Алексей Шипилов

Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила о мероприятии с участием Алексея Шипилова, должность которого указана как «временно исполняющий обязанности председателя Краснодарского краевого суда». Господин Шипилов возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь» в Краснодаре на митинге в честь годовщины освобождения Кубани во время Великой Отечественной войны.

Как стало известно «Ъ-Кубань», господин Шипилов приступил к работе в качестве и. о. председателя суда 6 октября, сменив на этом посту Сергея Кротова, заместителя председателя.

Алексей Шипилов возглавил Краснодарский краевой суд в 2019 году, его полномочия в должности председателя суда истекли 19 июня 2025 года, он продолжал работу в качестве судьи крайсуда. В настоящее время Высшая квалификационная коллегия судей РФ ведет прием документов на конкурс на замещение вакантной должности председателя Краснодарского краевого суда. Прием документов завершится 17 октября.

Анна Перова