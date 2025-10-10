Бизнес среда заела

РСПП официально подтвердил обращение в правительство с просьбой о приостановке повышения ставок за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), считая его чрезмерным,— ранее письмо «утекло» в прессу. Как заявил глава союза Александр Шохин, к 2030 году промышленники в среднем будут платить 500 млрд руб. в год только за НВОС, при этом последние повышения ставок с промышленностью не обсуждались. Причина в том, что Минприроды нужны деньги на природоохранные мероприятия, к тому же перед ним стоит задача не допустить нового провала экологического нацпроекта, а платежи окрашены и идут напрямую на покрытие соответствующих расходов. Общее же число неналоговых платежей превышает 250, и, учитывая схожую динамику некоторых из них, эксперты полагают, что в этот раз правительство может прислушаться к бизнесу: вопрос об инвентаризации и контроле неналоговой нагрузки на компании недавно передан Генпрокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РСПП Александр Шохин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Президент РСПП Александр Шохин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

РСПП официально подтвердил обращение в правительство с просьбой приостановить повышение ставок платы за НВОС: по словам главы союза Александра Шохина, оно представляется бизнесу «не вполне обоснованным и чрезмерным».

Ставки платы за НВОС в самом деле стремительно растут. Для 2025 года они были неожиданно повышены в полтора раза (см. “Ъ” от 17 июля). Немногим позже было опубликовано распоряжение №2409-р, против которого и выступил РСПП,— документом увеличены ставки на 2026–2030 годы (см. «Ъ-Онлайн» от 8 сентября). Кроме того, позднее двойной коэффициент предложили применять к ставкам, которые уплачивают предприятия, чьи мощности расположены на Крайнем Севере (см. “Ъ” от 6 октября). Все эти меры должны повысить расходы государства на природоохранные мероприятия — платежи являются «окрашенными» и идут исключительно на финансирование экологической повестки.

По словам Александра Шохина, в совокупности по более чем 80% регулируемых веществ в ближайшие пять лет произойдет увеличение ставок платы в 20 и более раз. При этом по 20 веществам рост ставки платы к 2030 году превышает 100 раз, максимально достигая 227 тыс. раз. По самым консервативным оценкам, к 2030 году бизнес будет платить 500 млрд руб. в год только за НВОС. В числе претензий бизнеса — и аномальный рост ряда ставок (например, с 2025 по 2030 год ставки за выбросы предельных углеводородов вырастут в 1254 раза), и асинхронное их увеличение по сопоставимым веществам. Кроме того, документ не обсуждался с предпринимательским сообществом, отметил господин Шохин, не опубликовано и экономических обоснований повышения ставок. В письме Михаилу Мишустину союз попросил сдвинуть вступление в силу повышения ставок на 2026–2030 годы, сохранив действующие в 2025 году ставки с их индексацией на прогнозную инфляцию «при необходимости». В РСПП считают необходимым провести «открытую и предметную дискуссию» с опорой на понятную методику расчетов ставок платы за НВОС. Отметим, ранее курирующий экологию вице-премьер Дмитрий Патрушев также давал поручение Минприроды (№ДП-П 11-31889 от 28 августа 2025 года) разработать к 20 августа 2026 года такую методику с участием научных организаций.

Позднее при обсуждении другого сбора — экоплатежа, который бизнес обязан вносить в бюджет, если не утилизирует упаковку от товаров сам или с привлечением специализированных компаний,— господин Патрушев также выражал сомнения в необходимости его повышения (см. “Ъ” от 6 октября). Впрочем, на запрос “Ъ” о позиции чиновника в аппарате Дмитрия Патрушева вчера не ответили.

Ужесточение требований в области экологии, очевидно, связано с активизацией этого направления госрегулирования под его руководством (см. “Ъ” от 17 марта). Перед природоохранным блоком поставлена задача выполнения целей нацпроекта «Экологическое благополучие» (продолжение проекта «Экология», одного из самых проблемных, см. “Ъ” от 31 января и 19 марта). В Минприроды, впрочем, настаивают на том, что система платы за НВОС долгое время не выполняла свою стимулирующую функцию, из-за чего «отсутствует экономическая мотивация к установке современных фильтров и модернизации производств», повышение ставок будет поэтапным, а распоряжение согласовано профильными ведомствами. «Проводимая реформа направлена на построение современной, эффективной и справедливой системы экономического стимулирования к сокращению выбросов»,— говорят там.

Проблема роста нагрузки на бизнес, очевидно, еще шире — в условиях дефицитного бюджета может вновь усилиться актуальность вопроса неналоговых платежей в российской экономике. Вводятся они ситуативно, а контролируются, как правило, отраслевыми регуляторами — и желание ведомств «добрать с рынка» недополученное из бюджета в нынешних условиях угрожает стать неконтролируемым и усилить давление грядущего повышения НДС и дороговизны займов.

Как отмечает председатель правления РАО «БумПром» Ростислав Хелемский, сегодня предприятия сталкиваются с ростом издержек по всем направлениям — от сырья и логистики до энергоносителей и налогов. Любое повышение ставок фактически снижает возможности компаний направлять средства на модернизацию, внедрение экологичных технологий и выполнение природоохранных обязательств. В результате возникает замкнутый круг. «Текущее повышение ставок связано, по всей видимости, с необходимостью поиска источников финансирования для реализации амбициозных целей нового нацпроекта»,— соглашается руководитель проектов практики компании Strategy Partners Артем Суворов, добавляя, что вероятность того, что промышленность будет услышана, довольно высока. В пользу этого, отметим, говорит и недавняя передача Генпрокуратуре вопроса инвентаризации и контроля неналоговых платежей (см. “Ъ” от 8 сентября) — ранее, отметим, Белый дом вполне успешно сотрудничал с надзорным ведомством в вопросах разграничения полномочий силовиков и контролирующих служб в экономической сфере (см. “Ъ” от 18 августа 2024 года).

Анна Королева, Олег Сапожков