Экология дорожает

Правительство установило новые ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2026–2030 годы. Также увеличивается ставка платы на размещение малоопасных твердых коммунальных отходов. Участники рынка отмечают, что возникающие дополнительные расходы крупных предприятий могут исчисляться сотнями миллионов рублей ежегодно, но признают, что повышение необходимо для того, чтобы стимулировать бизнес к внедрению экологичных технологий.

Опубликованным распоряжением правительства утверждены новые ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) на 2026–2030 годы.

Речь идет о загрязняющих веществах, содержащихся в выбросах предприятий в воздух и в сбросах в водные объекты. В сообщении Минприроды отмечается, что ставки НВОС сформированы из нескольких показателей. В том числе таких, как степень опасности загрязняющих веществ и удельный экономический ущерб, наносимый окружающей среде. Уточняется, что показатель удельного ущерба определен в ценах 2024 года и что он не менялся более 30 лет, с 1991 года.

Постановлением, в частности, ставка платы за выброс диоксида азота увеличивается с нынешних 209,6 руб. за тонну до 219 руб. в 2026-м и до 1,96 тыс. руб. за тонну в 2030 году.

Для тонны бензапирена она вырастет с 8,3 млн до 9,8 млн руб. в 2026-м и до 19,65 млн руб. в 2030 году. Повышается ставка платы и на размещение твердых коммунальных отходов (ТКО) четвертого класса опасности (малоопасные) с 95 до 190 руб. за тонну в 2026 году и до 823 руб. в 2030-м.

Отметим, ставки за НВОС на 2025 год уже были существенно (и весьма неожиданно) увеличены — сразу в 1,51 раза (см. “Ъ” от 17 июля). Ранее ожидалось, что их повышение начнется только с 2026 года и будет постепенным, однако нужды федерального бюджета (см. “Ъ” от 9 июля) и рост расходов Минприроды вынудили власти изыскивать новые источники поступлений. Принятое постановление возвращает принцип постепенного увеличения платы, что позволит бизнесу адаптироваться к нему и получить понятные, хотя и жесткие, ориентиры увеличения нагрузки.

«Загрязнитель должен платить — это практически уже стало аксиомой,— говорит глава аналитического агентства целлюлозно-бумажной промышленности “Центр системных решений” Денис Кондратьев.— Если нарушитель не будет компенсировать нанесенный вред, это придется делать государству, а денег на эти цели в бюджете нет».

Повышение ставок платы за НВОС и размещение ТКО, отмечает директор практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Екатерина Михалева, означает рост издержек, который в зависимости от масштаба бизнеса и структуры производства может варьироваться от нескольких миллионов до сотен миллионов рублей ежегодно. В ряде случаев эта нагрузка может быть переложена на конечного потребителя через повышение цен на продукцию и услуги. «В целом мера выглядит оправданной с точки зрения стимулирования компаний к снижению экологического следа и инвестированию в зеленые технологии, однако необходимо обеспечить баланс, чтобы рост издержек не стал тормозом для развития и не приводил к уходу бизнеса в тень»,— говорит эксперт.

С этим согласна и депутат Госдумы Мария Василькова. По ее мнению, необходима комплексная модель — «ужесточение требований плюс реальные инструменты для бизнеса, позволяющие не только исполнять минимальные обязательства, но и идти дальше, инвестировать в глубокую экологическую модернизацию».

Анна Королева