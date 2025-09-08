Генпрокуратура примет неналоговые платежи

Правительство поддержало предложение Генпрокуратуры о создании единого электронного реестра неналоговых отчислений бизнеса, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов 5 сентября — на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, посвященной обсуждению инструментов поддержки предпринимательства в РФ. Деловое сообщество такой шаг поддержало: продвижения начатой еще в 2015 году работы по инвентаризации неналоговых платежей для их сокращения оно добивается на протяжении уже десяти лет, однако в Минфине ранее меру считали избыточной, ссылаясь на невозможность систематизации сборов и наличие необходимых данных о них в госинформсистемах. Теперь же вопрос рассмотрят в рамках Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, а исполнителем выступит Агентство стратегических инициатив (АСИ) — оно подготовит для правительства конкретные предложения по этому поводу к концу 2025 года.

Глава Генпрокуратуры Игорь Краснов на ВЭФ пообещал пристально присмотреться к неразберихе, сложившейся в РФ с неналоговыми платежами бизнеса

Генпрокуратура добилась поддержки Белого дома в создании единого электронного реестра неналоговых платежей бизнеса. В настоящий момент внедрение механизма уже осуществляется на практике, сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов во время выступления на сессии ВЭФ, посвященной обсуждению инструментов поддержки предпринимательства в РФ. Ситуацию с неналоговыми платежами он назвал «неразберихой», а сами отчисления — «настоящими поборами». Реестр, по словам генпрокурора, «должен представлять актуальный, динамично формируемый и, самое главное, прозрачный перечень... всех этих сборов».

Поясним, помимо налоговых платежей, систематизированных и кодифицированных в Налоговом кодексе, предприниматели обязаны оплачивать еще целый ряд сборов, в том числе утилизационный, экологический и т. п., причем их количество растет (см. “Ъ” от 25 марта). Сейчас, по оценкам Счетной палаты, в РФ насчитывается 167 неналоговых платежей, а ежегодная дополнительная нагрузка на бизнес от их уплаты составляет около 2 трлн руб. и может кратно расти, рассказал “Ъ” глава «Опоры России» Александр Калинин. «Если по налогам есть обещание их неповышения до 2030 года по сравнению с уровнем, действовавшим по состоянию на 1 января 2025 года, то в отношении неналоговых платежей такой договоренности нет»,— объяснил господин Калинин — и поэтому изложенное господином Красновым решение можно назвать историческим.

Напомним, подготовка законопроекта, который закрепил бы регулирование неналоговых платежей на нормативном уровне, началась еще в 2015 году. В 2017-м его внесли на рассмотрение в правительство, после чего работа была де-факто приостановлена. Достичь единых взглядов на природу таких сборов и необходимость их систематизации для погружения части из них в Налоговый кодекс, а также ради ограничения образуемой ими предельной нагрузки на компании ради создания в РФ предсказуемой деловой среды власти и бизнес тогда не смогли: вводились такие сборы по очень разным основаниям и разными ведомствами, а от их поступлений зависели неналоговые доходы властей, как правило уже «расписанные» на финансирование отраслевых целей.

Бизнес неоднократно возвращался к необходимости возобновить работу над инвентаризацией таких сборов — и в 2023, и в 2024 году, Минфин же, которому она была поручена, считал эту работу избыточной, поскольку сведения о неналоговых платежах и так собраны в госинформсистемах (см. “Ъ” от 4 декабря 2023 года). Нынешнюю позицию регулятора по этому поводу “Ъ” узнать не удалось: ведомство переадресовало запрос Минэкономики, где на него также не ответили. Впрочем, как рассказал “Ъ” источник, знакомый с обсуждением темы чиновниками, вопрос планируется рассмотреть в рамках Национальной модели целевых условий ведения бизнеса — исполнителем поручения определено АСИ. Там, в свою очередь, подтвердили, что работа по систематизации платежей уже идет, а непосредственная задача агентства состоит в предоставлении Белому дому конкретных предложений, которые планируется подготовить к декабрю 2025 года. Анализ неналоговых отчислений для бизнеса проводится на базе перечней, созданных ранее Торгово-промышленной палатой, Минфином и Счетной палатой, уточнили в АСИ.

Отметим, что у правительства и Генпрокуратуры уже есть успешный опыт взаимодействия в подобных случаях — например, им удалось урегулировать острый вопрос о распределении полномочий силовиков и контрольно-надзорных ведомств в отношении бизнеса (см. “Ъ” от 18 августа 2023 года).

Полина Попова, Владивосток; Евгения Крючкова