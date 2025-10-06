Природу очищают коэффициентами

Минприроды предлагает увеличить поступления в бюджеты регионов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий за счет экологических платежей работающих там предприятий. Подготовленный ведомством проект постановления правительства устанавливает для этих случаев двойной коэффициент к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). В результате компании, имеющие в арктической зоне инфраструктуру и промышленные площадки, будут платить на экологию почти вдвое больше, чем предполагали после недавнего существенного повышения ставок самой платы за НВОС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Опубликованный Минприроды проект постановления правительства устанавливает дополнительные коэффициенты к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2026–2030 годы. Речь идет о загрязняющих веществах, содержащихся в выбросах предприятий в воздух и в сбросах в водные объекты. Ранее были существенно повышены ставки самой платы, однако ежегодно устанавливаемые правительством дополнительные коэффициенты определены не были.

В 2025 году дополнительный коэффициент к ставкам платы за НВОС для промышленных объектов составляет 1,042. Для территорий и объектов, которые находятся под особой охраной (национальные парки, санатории и т. п.), коэффициент почти вдвое выше — 2.

Минприроды предлагает ввести этот двойной коэффициент и для предприятий, расположенных на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях.

Окончательный размер ставок для каждой компании будет зависеть от объема загрязнений, соблюдения нормативов и вида разрешенной деятельности, пояснили “Ъ” в министерстве.

Там также отметили, что коэффициент 2 для северных территорий действовал с 1991 по 2016 год, но затем был отменен. Еще в 2022 году правительство решило проработать вопрос необходимости его возвращения.

«Экосистемы таких районов очень хрупкие, и после негативного воздействия на окружающую среду восстанавливаются намного медленнее, чем в более южных широтах»,— отметили в Минприроды. Чиновники рассчитывают, что повышенный коэффициент будет стимулировать природопользователей внедрять более экологичные технологии, не загрязнять окружающую среду и реализовывать природоохранные мероприятия

Руководитель проектов компании Strategy Partners Елена Пастухова согласна, что таким образом государство усиливает финансовую ответственность бизнеса и стимулирует его активнее внедрять зеленые технологии.

Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев отмечает, что регулятор уравнивает Север с особо охраняемыми природными территориями из-за повышенной экологической уязвимости и высокой стоимости восстановления экосистем. По его словам, сильнее всего ужесточение требований отразится на проектах в добыче, на объектах трубопроводной и энергетической инфраструктуры, логистики и на крупных промплощадках.

При этом председатель правления РАО «БумПром» Ростислав Хелемский отмечает, что с учетом повышения ставок платы за НВОС платежи бизнеса уже увеличиваются более чем в восемь раз, а дополнительный коэффициент для ряда компаний сделает такие расходы «фактически разорительными».

Отметим, ставки за НВОС действительно стремительно растут. Для 2025 года они были повышены сразу в 1,5 раза (см. “Ъ” от 17 июля).

Немногим позже они были подняты и на 2026–2030 годы (см. «Ъ-Онлайн» от 8 сентября). Очевидно, что повышение как самих ставок, так и коэффициентов к ним позволит увеличить доходы регионов, в которые поступает плата за НВОС. Это должно нарастить расходы на природоохранные мероприятия на местах —- такие платежи являются «окрашенными» и идут исключительно на финансирование экологической повестки.

Анна Королева