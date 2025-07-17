Экология борется за бюджет

Экологические издержки промышленности снова вырастут — правительство увеличило ставки за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) на 2025 год, что дополнительно принесет бюджету около 4 млрд руб. Еще в начале года предполагалось, что повышение ставок начнется в 2026 году и будет мягким в начале и предсказуемым до 2030 года, что даст бизнесу адаптироваться к ужесточению экологической политики. Однако в условиях ухудшения бюджетных планов и роста потребности Минприроды в средствах ставки за НВОС повышены резче, а дальнейшая их траектория непредсказуема.

Правительство опубликовало распоряжение №1852-р, согласно которому в 2025 году ставки платы за НВОС выросли в 1,51 раза к установленным еще в 2018 году. Увеличение сборов будет при этом частично компенсировано дополнительным коэффициентом к ставке — в 2025 году он в соответствии с новым постановлением правительства снизится до 1,045 (1,32 в 2024-м), дополнительный же коэффициент 2 для территорий и объектов, которые находятся под особой охраной (нацпарки, санатории и т. п.), будет сохранен.

В итоге, по данным финансово-экономического обоснования к документу, повышение ставок увеличит поступления в региональные бюджеты и нагрузку на плательщиков за 2025 год более чем на 18%, или 4 млрд руб. (в 2024 году было собрано 22 млрд руб.).

Новые ставки вводятся «задним числом» и применяются к платежам с начала 2025 года.

Платежи за НВОС обязаны вносить предприятия, работающие с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, сбросами в водные объекты и размещением (хранением и захоронением) отходов. Ставки платы ежегодно индексируются по прогнозной инфляции для «недопущения снижения стимулирующей функции платы».

Еще в начале 2025 года Минприроды планировало предсказуемо повышать ставки платы за НВОС с плавным стартом, чтобы дать бизнесу адаптироваться. Как говорится в предложениях министерства (есть у “Ъ”), ставки платы за выбросы недоиндексированы в среднем в 51,5 раза, а за сбросы — в 34,4 раза, их увеличение должно было начаться в 2026 году — на 5%, в 2027-м — на 15%, в 2028-м — на 25%, в 2029-м — на 50%, а в 2030-м — уже на 100%. Бизнес, однако, возражал: в заключении РСПП на предложения Минприроды (есть у “Ъ”) говорилось, что они ведут к необоснованному увеличению финансовой нагрузки и разрушению системы технологического нормирования. В союзе, в частности, указывали, что в целом с 2013 года корпоративные расходы на охрану окружающей среды увеличились в 2,7 раза.

В результате проект Минприроды принят не был, а ограниченность возможностей федерального бюджета (см. “Ъ” от 9 июля) и рост расходов Минприроды, в том числе в свете необходимости финансировать работу Росприроднадзора, ППК «Российский экологический оператор» (см. “Ъ” от 30 июня) и «Росатома» на утилизацию особо опасных расходов, по-видимому, заставили регулятора изыскивать новые источники поступления денег.

Фактически бизнес получил сигнал, что в дальнейшем ставки платы за НВОС будут повышаться «по потребности» и зависеть от сложившейся в конкретный момент конъюнктуры.

Рост ставки и дополнительные коэффициенты делают систему НВОС действительно мотивирующей к модернизации мощностей и внедрению природосберегающих технологий, полагает заместитель гендиректора ГК «Эколайн» Елена Вишнякова. Однако повышение ставок платы без одновременного применения стимулирующих мер приведет к тому, что «бизнес будет заниматься только минимально достаточным», говорит гендиректор консалтинговой компании ENV Ирина Демина. По ее словам, повышение ставок за НВОС соответствует госполитике увеличения административного давления на предприятия: «А учитывая, что плата НВОС целевая и направляется в том числе на выявление объектов накопленного вреда и их ликвидацию, финансирование этих мероприятий напрямую связано с объемом собираемых платежей. При этом очевидно, что собираемых "окрашенных" денег на эти цели недостаточно, так что логично, что ставки за НВОС продолжат расти».

Анна Королева