В Ярославле вручили театральные премии

В Ярославле прошла церемония вручения премий имени Сергея Тихонова и Наталии Терентьевой в рамках XXV Международного Волковского фестиваля. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Награды вручаются актерам профессиональных театров Ярославской области за достижения в театральном искусстве. Актриса Волковского театра Татьяна Коровина удостоена премии за лучшую женскую роль в спектакле «Маргарита». Специальную премию за вклад в театральное искусство получила Ирина Чельцова, а Юрий Круглов был отмечен специальным дипломом за роли в том же спектакле.

Премии народного артиста СССР Сергея Тихонова и народной артистки РСФСР Наталии Терентьевой учреждены членами семьи актеров, которые воспитали не одно поколение актеров в театре драмы имени Федора Волкова.