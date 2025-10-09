В Ярославле вручили театральные премии
В Ярославле прошла церемония вручения премий имени Сергея Тихонова и Наталии Терентьевой в рамках XXV Международного Волковского фестиваля. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.
Фото: Правительство Ярославской области
Награды вручаются актерам профессиональных театров Ярославской области за достижения в театральном искусстве. Актриса Волковского театра Татьяна Коровина удостоена премии за лучшую женскую роль в спектакле «Маргарита». Специальную премию за вклад в театральное искусство получила Ирина Чельцова, а Юрий Круглов был отмечен специальным дипломом за роли в том же спектакле.
Премии народного артиста СССР Сергея Тихонова и народной артистки РСФСР Наталии Терентьевой учреждены членами семьи актеров, которые воспитали не одно поколение актеров в театре драмы имени Федора Волкова.