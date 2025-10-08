Главные новости за 8 октября. Новороссийск

С июля 2025 года аэропорт Геленджика принял и отправил свыше 120 тыс. пассажиров. Запуск аэропорта повысил транспортную доступность Геленджика и создал условия для развития курорта в межсезонье.

Генеральный директор новороссийского футбольного клуба «Черноморец» Константин Гордиюк назвал недостоверной информацию о финансовых трудностях команды, подчеркнув, что ситуация в клубе стабильная, задолженности отсутствуют, а все обязательства перед игроками и персоналом исполняются в срок

На побережье Анапы продолжаются работы по демонтажу защитного вала, возведенного зимой 2025 года для предотвращения загрязнения пляжей нефтепродуктами. 7 октября разобрали еще 300 м сооружения на участке между станицей Благовещенской и селом Витязево.

В Анапе заключили почти 10 тысяч договоров на догазификацию. В рамках президентской программы социальной догазификации газ бесплатно подводится до границ участков.

На форуме «Биопром» в Геленджике представили комплекс технологий для ликвидации нефтяных разливов на побережье.

В Анапе объявлено штормовое предупреждение. В течение трех суток — 9, 10 и 11 октября — в регионе ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер с порывами до 20–22 м/с.