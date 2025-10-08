В Геленджике презентовали технологии ликвидации нефтеразливов

На форуме «Биопром» в Геленджике представили комплекс технологий для ликвидации нефтяных разливов на побережье. Подробности реализации проекта раскрыла эксперт Госдумы по малому и среднему предпринимательству, основатель технопарка «Галаново» Галина Марачкова.

Как уточнила госпожа Марачкова, проект стал ответом на обращение губернатора Вениамина Кондратьева с призывом помочь в очистке прибрежных зон региона.

По словам спикера, перед разработчиками стояла задача не просто убрать загрязнение, а восстановить экосистему ключевой для туризма территории, включающей сушу, мелководье и глубоководные участки. Решение было реализовано в два этапа — механической и биологической очистки.

Механизированная часть проекта выполнена якорным резидентом технопарка — компанией «Промагротехнологии». За месяц инженеры предприятия создали три вида специализированной техники для уборки пляжей, включая машины ПУМА-1600 и ПУМА-2200. Они способны обрабатывать до 35 тыс. кубометров песка в час и отделять частицы загрязнений размером до 3 мм. Эти машины работают на центральном пляже Анапы уже почти год, их эффективность подтверждена региональными властями. Важную роль, по словам спикера, играет также установка «Катран», предназначенная для промывки песка. Работа проводится с применением специализированных машин и средств ПАВ (ТМС-ЭКО) методом отмывки до состояния не менее 20 мг/кг с последующим возвратом очищенного песка на пляж.

Еще одним этапом стала биоремедиация — применение устойчивого консорциума нефтеразрушающих микроорганизмов, которые разлагают тяжелые углеводороды и восстанавливают природную экосистему песка. Эта технология позволяет очищать пляжи от стойких загрязнений, включая мазут марки М-100, сохраняя при этом структуру песка.

По словам госпожи Марачковой, пример взаимодействия бизнеса, науки и власти показал, что локальные инженерные и биотехнологические решения способны заменить импортные разработки и обеспечить устойчивое восстановление прибрежных экосистем. Технопарк готов к тиражированию опыта в других регионах страны и за рубежом.

Анна Гречко