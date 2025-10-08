Аэропорт Геленджика обслужил более 120 тысяч пассажиров после открытия

С июля 2025 года аэропорт Геленджика принял и отправил свыше 120 тыс. пассажиров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Алексей Богодистов.

Сейчас регулярные рейсы выполняются в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. По данным властей, прорабатывается возможность открытия маршрутов в другие регионы России.

Господин Богодистов отметил, что запуск аэропорта повысил транспортную доступность Геленджика и создал условия для развития курорта в межсезонье. Теперь добраться до города можно в любое время года, что, по мнению мэра, должно способствовать росту туристического потока и увеличению загрузки гостиничной инфраструктуры.

Екатерина Голубева