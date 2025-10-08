Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Анапе продолжают разбор защитного вала

На побережье Анапы продолжаются работы по демонтажу защитного вала, возведенного зимой 2025 года для предотвращения загрязнения пляжей нефтепродуктами. 7 октября разобрали еще 300 м сооружения на участке между станицей Благовещенской и селом Витязево. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Оставшаяся протяженность вала на этом отрезке составляет около 900 м. С территории вывезен один «Биг-Бэг» с загрязненными нефтепродуктами полипропиленовыми сетями.

Всего с начала работ вдоль береговой линии Анапы демонтировано 17,5 км защитных сооружений. Работы ведутся в рамках восстановления природного состояния пляжной зоны.

Екатерина Голубева

