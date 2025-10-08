В Анапе заключили почти 10 тысяч договоров на догазификацию

В Анапе продолжается активная работа по газификации и догазификации. В рамках президентской программы социальной догазификации газ бесплатно подводится до границ участков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В муниципалитете подано более 12,5 тыс. заявок, из них 9,9 тыс. принято в работу, 9,8 тыс. договоров заключено. Работы до границы участка, включая пуски, завершены по 8,8 тыс. адресов, а фактически подключено свыше 4,5 тыс. домовладений.

«По реализации президентской программы социальной догазификации Анапа – лидер на Кубани. Ежедневно в городе-курорте прокладывают от 150 до 500 метров газораспределительных сетей. Работы ведутся во всех сельских округах, что позволяет стабильно увеличивать количество подключений»,— отметили в пресс-службе.

Продолжается и газификация населенных пунктов, ранее не имевших доступа к сетевому газу. Сейчас строится газопровод высокого давления к хутору Тарусин — уже проложено около 1,5 км. До конца года планируется начать строительство газопроводов к хуторам Веселая Гора и Красная Горка Первомайского сельского округа.

Кроме того, для увеличения мощностей Анапы возводится новый газопровод протяженностью более 9 км — трасса пройдет по Симферопольскому шоссе и ряду городских улиц.

Екатерина Голубева