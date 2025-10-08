Гендиректор ФК «Черноморец» опроверг сообщения о финансовых проблемах клуба

Генеральный директор новороссийского футбольного клуба «Черноморец» Константин Гордиюк назвал недостоверной информацию о финансовых трудностях команды, ранее опубликованную изданием «Чемпионат».

Фото: ФК «Черноморец»

По данным источника «Чемпионата», в клубе якобы возникли сложности, ставящие под угрозу его профессиональный статус. В частности, утверждалось, что на счетах организации не осталось средств, несмотря на смену учредителя и обозначенный бюджет в размере 450 млн руб. При этом собеседник издания ссылался на то, что вырученные от трансферов средства были направлены на погашение долгов по зарплатам и компенсациям.

Господин Гордиюк опроверг эти сведения, подчеркнув, что ситуация в клубе стабильная, задолженности отсутствуют, а все обязательства перед игроками и персоналом исполняются в срок. По его словам, подобные сообщения — попытка «раскачать лодку» на фоне улучшения спортивных результатов команды.

«Команда сейчас только стабилизировалась. Начали показывать достойную игру и хороший результат. И сейчас появляется новость про какие-то финансовые трудности — это полное несоответствие действительности. У нас нет долгов. Все четко платится день в день», — отметил господин Гордиюк.

Екатерина Голубева