В Анапе объявлено штормовое предупреждение

Краснодарский центр гидрометеорологии предупредил о неблагоприятных погодных условиях на территории Анапы. В течение трех суток — 9, 10 и 11 октября — в регионе ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер с порывами до 20–22 м/с. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, на участке побережья от Анапы до Магри существует вероятность образования смерчей над морем.

Управление гражданской обороны и защиты населения Анапы призвало жителей и туристов соблюдать меры предосторожности, по возможности ограничить пребывание на улице и не приближаться к линиям электропередачи, деревьям и неустойчивым конструкциям.

Екатерина Голубева