Главные новости за 7 октября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Белгородская область испытывает на себе новую украинскую тактику: сначала ВСУ бьют по энергоинфраструктуре, затем — по рабочим, которые ее восстанавливают. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, двое убитых во время ракетной атаки 6 октября были энергетиками и трудились, чтобы в домах снова зажегся свет.

Воронеж, Кольцовский сквер

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронеж, Кольцовский сквер

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В выходные соцсети облетели жуткие кадры темных белгородских улиц. Теперь электроэнергия возвращается, но ее приходится экономить: так, в областном центре ограничили уличное освещение, чтобы оставшиеся мощности использовать для жилых домов и коммунальных предприятий.

В этой тяжелейшей обстановке из исполнительной власти области убирают одну из ключевых фигур: в отставку ушел вице-губернатор по региональной безопасности и взаимодействию с силовыми структурами Сергей Дядькин.

Драматичный, мягко говоря, момент испытали и в Воронежской области: украинский беспилотник врезался в градирню Нововоронежской атомной станции. Градирня победила: от дрона остался только темный след. Ни малейшего ущерба безопасности атака не причинила.

А в Рыльском районе Курской области беспилотник атаковал трактор — двое селян лечатся амбулаторно.

В Липецкой области только готовятся к возможным неприятностям: там за 114 млн руб. хотят найти подрядчиков, которые будут защищать дороги области от диверсий.

Начальник тамбовского управления следственного комитета Александр Полшаков займет аналогичную должность в Орловской области. На новое место службы он пока не приехал, но указ о назначении уже подписан.

В Черноземье — новая национализация. На этот раз государство конфисковало тамбовского оператора связи «Ланта», собственник которого скрылся в Болгарии и, как установил суд, переводил доходы ВСУ и был активистом местной антироссийской организации.

Тем временем признанные экстремистами короли вафель и сухариков Штенгеловы не смирились с национализацией своего холдинга КДВ и обжаловали решение Тверского суда Москвы.

Юрий Голубь