В Липецкой области ищут подрядчиков для защиты автодорог от диверсий

Дорожное агентство Липецкой области объявило два электронных аукциона по поиску подрядчиков для защиты автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения от диверсий. Первый тендер с начальной стоимостью контракта в 54,1 млн руб. касается дорог Добровского, Грязинского и Усманского районов. Второй — заказ оценивается в 59,9 млн руб. — Лебедянского, Краснинского, Елецкого, Задонского, Хлевенского, Тербунского и Воловского. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — областной бюджет. Согласно конкурсной документации, подрядчики с 31 октября 2025-го до 30 апреля 2026 года должны докладывать в компетентные органы обо всех нештатных и чрезвычайных ситуациях, организовать наблюдение, патрулирование, досмотр автотранспорта, собеседование с водителями, реагирование на подготовку диверсий и появление беспилотников, тушение пожаров, первую помощь пострадавшим, взаимодействие с ФСБ, МВД, МЧС, Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, а также пропускной режим там, где это требуется.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 13 октября. Итоги будут подведены 15 октября.

Юрий Голубь