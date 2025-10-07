Боевой БПЛА попытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС

Прошедшей ночью технические средства подавили боевой беспилотник ВСУ в районе Нововоронежской атомной станции в Нововоронеже Воронежской области (АЭС; филиал концерна «Росэнергоатом», входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»). Об этом сообщили представители АЭС.

Последствия попытки атаки ВСУ на Нововоронежскую АЭС

Фото: из Telegram-канала Родиона Мирошника

Фото: из Telegram-канала Родиона Мирошника

БПЛА столкнулся с башенной испарительной градирней энергоблока №6 и взорвался. Из-за этого на градирне остался темный след. Других последствий атаки не зафиксировано. Энергоблоки №4, 5 и 6 работают в штатном режиме, энергоблок №7 находится на планово-предупредительном ремонте.

«Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На месте работают правоохранительные органы»,— заключили представители атомной станции.

По данным Минобороны, ночью над Воронежской областью были ликвидированы 18 беспилотников. Губернатор Александр Гусев рассказал, что обломками дрона в одном из муниципалитетов повреждены остекление и сети котельной.

Алина Морозова