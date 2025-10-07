Суд решил национализировать тамбовского оператора связи

Октябрьский районный суд Тамбова удовлетворил иск генерального прокурора и обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале тамбовского оператора связи ООО «Ланта» и другое недвижимое имущество Александра и Маргариты Зайцевых, Александра Васильева, Сергея Шмарова и болгарской ассоциации «За свободную Россию» в связи с тем, что они вели экстремистскую деятельность и распространяли через интернет запрещенную в стране информацию. Все они входят в объединение, которое признали экстремистским, запретив его деятельность в РФ. Решение должно быть исполнено немедленно, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», Александр Васильев и Александр Зайцев владеют 49% и 51% уставного капитала ООО «Ланта» соответственно. Прокуратура объяснила необходимость национализации тем, что эмигрировавший в Болгарию господин Зайцев с доходов компании финансирует ВСУ и участвует в дискредитирующей российское руководство болгарской некоммерческой организации.

О том, какие компании были национализированы в Черноземье за последние два года,— в справке «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь