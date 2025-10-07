Владельцы холдинга КДВ обжаловали национализацию

Адвокаты владельцев группы компаний КДВ — Дениса Штенгелова, его отца Николая и жены Марии Каржиловой — подали апелляционную жалобу на решение Тверского районного суда Москвы, который признал семью экстремистской организацией и постановил изъять в доход государства все ее активы, в том числе кондитерскую фабрику ООО «КДВ Воронеж», а также семь сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий в Орловской и Тамбовской областях. Информация об этом появилась на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Иск в конце августа подала Генеральная прокуратура. Как установил суд, граждане Украины Штенгеловы покинули Россию больше десяти лет назад, но продолжали владеть бизнесом. При этом Николай Штенгелов финансировал нацбатальоны ВСУ, проводившие карательные операции на территории Донбасса, а также создал батальон территориальной обороны «Киевская Русь» — кадровую базу «Азова», «Айдара», «Днепра-1» (признаны террористическими формированиями и запрещены в РФ) и других военизированных структур.

Подробнее о ситуации с черноземными активами КДВ — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь