Александр Полшаков назначен новым руководителем орловского СКР

Новым руководителем управления Следственного комитета России по Орловской области назначен Александр Полшаков, который с 2017 года возглавлял тамбовское ведомство. Как рассказал «Ъ-Черноземье» собственный источник, соответствующий указ уже подписан, однако господин Полшаков еще не приехал в Орловскую область.

Александр Полшаков руководил тамбовским СКР с января 2017 года

Фото: управление СКР по Хабаровскому краю

На сайте тамбовского СКР в разделе о руководстве ведомства информации о руководителе нет. Там указан только замглавы Андрей Чапанов, который с декабря 2024 года по июль 2025-го был и. о. начальника орловского ведомства. Летом он вернулся в Тамбовскую область, уступив должность Константину Баранову.

Александр Полшаков в 1999 году окончил Орловский юридический институт МВД России. Проходил службу в органах внутренних дел, федеральной службы налоговой полиции по Орловской области, федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по Орловской области. С сентября 2007 года состоял на службе в органах Следственного комитета при прокуратуре. С сентября 2011 года по декабрь 2016-го работал сначала заместителем, а затем первым заместителем управления СКР по Хабаровскому краю. В январе 2017-го возглавил тамбовское ведомство.

Орловским СКР с октября 2021 года по декабрь 2024-го руководил Петр Юдин, который стал первым замначальника пензенского ведомства. Эту должность полковник юстиции занимает до сих пор. В начале года в отставку ушел замглавы орловского СКР Альберт Абрамян. По данным «Ъ-Черноземье», он вышел на пенсию. Судя по сайту ведомства, замену ему еще не нашли.

