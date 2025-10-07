Гладков: из-за атак ВСУ погибли двое энергетиков, проводивших аварийные работы

Погибшими в результате ракетного обстрела Белгорода днем 6 октября оказались двое энергетиков, восстанавливавших электроснабжение после атаки ВСУ в воскресенье, 5 октября. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что работы на электросетях продолжаются, аварийные бригады проводят их вторую ночь. Без света остается 1 тыс. человек в четырех населенных пунктах. Изначально сообщалось о перебоях у 40 тыс. потребителей в семи муниципалитетах. Вчера утром вице-губернатор Сергей Довгалюк, курирующий сферу ЖКХ, сообщал, что на восстановление электроснабжения понадобятся еще как минимум сутки.

Для Белгородской области это уже второе масштабное отключение света за последние две недели. На фоне этого губернатор Вячеслав Гладков поднял на оперативном совещании вопрос резервных источников питания. Он призвал жителей региона самостоятельно обеспечить себя генераторами, а если такой возможности нет — переселиться в пункт временного размещения.

Алина Морозова