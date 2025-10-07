Белгородский вице-губернатор Сергей Дядькин ушел в отставку

Заместитель губернатора Белгородской области по региональной безопасности и взаимодействию с силовыми структурами Сергей Дядькин ушел в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в облправительстве.

Сергей Дядькин родился в Белгороде, получил два высших образования. В 2000–2002 годах проходил службу в вооруженных силах РФ, участвовал в антитеррористических операциях. С середины 2000-х годов он занимал различные руководящие должности в крупных компаниях, включая АО «Группа Е4», ПАО «Газпром», АО «Русал», АО «Волготанкер». В 2019 году перешел в ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» на должность заместителя директора, а затем возглавил ПАО «Мотовилихинские заводы» в качестве управляющего директора. В апреле 2024 года был назначен на пост вице-губернатора.