От удара дрона по трактору в Курской области пострадали два человека

Два мирных жителя пострадали из-за удара беспилотника по трактору в Рыльском районе Курской области накануне. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

У двоих мужчин в возрасте 45 и 19 лет диагностировали акубаротравмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, они продолжают лечение амбулаторно.

На прошлой неделе из-за удара беспилотника по торговому центру в слободе Белой Беловского района Курской области два человека получили осколочные ранения.

Кабира Гасанова