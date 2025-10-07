Главные новости за 7 октября. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону мобильные пункты вакцинации от гриппа открылись в торговых центрах и рынках. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Для того чтобы сделать прививку, необходимо иметь при себе паспорт, при этом пункты не распределяются на прием в зависимости от места жительства. В то же время несовершеннолетние могут быть привиты от гриппа по месту учебы в образовательном учреждении.

В Таганроге начали реконструкцию больницы скорой медицинской помощи. Проект по сути является строительством нового объекта, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на встрече с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко в Москве.

В Батайске на берегу реки Малый Койсуг, на улице Половинко, ввели в эксплуатацию первый дом жилого квартала «Речной Жемчуг». Рядом с новостройкой также разбили сквер, названный по аналогии с улицей в честь Героя Советского Союза, батайчанина Поликарпа Половинко.

Власти Ростовской области в сентябре провели 11 рейдов против нелегальной торговли, по итогам которых составили 142 протокола, а за первую неделю октября привлекли к ответственности еще 22 человека. Об этом сообщила директор регионального департамента потребрынка Ирина Гелас.

Ростовский производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» продолжит работать в трехдневном режиме до Нового года. На работу в одну смену завод перешел в феврале 2025 года. Причиной послужило снижение производительности. А уже летом предприятие перевело сотрудников на трехдневную рабочую неделю.

На территории Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за заморозков и почвенной засухи. Об этом сообщает пресс-служба Россельхозцентра по региону. В связи с неблагоприятными условиями с начала октября в регионе планируется применение технологий искусственного стимулирования осадков с помощью авиации.

Средневзвешенные показатели солености воды в Азовском море и Таганрогском заливе достигли в 2025 году рекордных значений 16 и 12 промилле соответственно. Об этом сообщила пресс-служба Азово-Черноморского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии. «Это связано с уменьшением материкового стока вод из рек Дон и Кубань. В январе-августе 2025 года он был на 10,2 куб. км ниже среднемноголетних показателей за период 1952-2024 годов»,— объясняют исследователи.