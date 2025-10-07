Власти Дона за сентябрь оштрафовали 142 стихийных продавца

Власти Ростовской области в сентябре провели 11 рейдов против нелегальной торговли, по итогам которых составили 142 протокола, а за первую неделю октября привлекли к ответственности еще 22 человека. Об этом сообщила директор регионального департамента потребрынка Ирина Гелас.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По словам госпожи Гелас, нелегальная торговля наносит ущерб имиджу региона, поэтому рейды проходят во всех муниципалитетах области.

«Несмотря на то, что в каждом муниципальном образовании утверждены и должным образом оборудованы места для осуществления торговой деятельности, систематически появляются стихийные очаги торговли ягодами, фруктами, овощами, даже молочными продуктами, которые должны храниться со строгим соблюдением санитарных норм»,— отметила директор департамента торговли.

Она добавила, что нарушители чаще всего выбирают остановки общественного транспорта, входы на рынки, ярмарки и торговые центры.

«Все это незаконный сезонный бизнес, который не только нарушает все установленные требования к осуществлению торговой деятельности, но и подвергает донских жителей реальной опасности»,— пояснила чиновница

Валентина Любашенко