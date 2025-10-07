Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону ввели режим ЧС федерального характера из-за заморозков и засухи

На территории Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за заморозков и почвенной засухи. Об этом сообщает пресс-служба Россельхозцентра по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В связи с неблагоприятными условиями с начала октября в регионе планируется применение технологий искусственного стимулирования осадков с помощью авиации. Планируется, что механизм позволит повысить вероятность выпадения осадков в периоды критического дефицита влаги.

В сообщении центра также отмечается, что в целях недопущения срыва сроков полевых работ из-за возможных осадков сельхозтоваропроизводителям рекомендуется ускорить темпы сева и завершить посевные работы до 20 октября.

Константин Соловьев

