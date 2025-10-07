Соленость Азовского моря выросла до 16 промилле в 2025 году

Средневзвешенные показатели солености воды в Азовском море и Таганрогском заливе достигли в 2025 году рекордных значений 16 и 12 промилле соответственно. Об этом сообщила пресс-служба Азово-Черноморского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии.

По прогнозу ученых, к 2030 году среднегодовая соленость в море может достичь уровня 15 промилле (количество твердых веществ в граммах, растворенное в 1 кг морской воды). Таким образом, прогнозные показатели были превышены уже в 2025 году.

«Это связано с уменьшением материкового стока вод из рек Дон и Кубань. В январе-августе 2025 года он был на 10,2 куб. км ниже среднемноголетних показателей за период 1952-2024 годов»,— объясняют исследователи.

По словам специалистов, высокий уровень солености моря влияет на условия обитания азовских промысловых биоресурсов. Существенно увеличились запасы промысловых беспозвоночных креветок и брюхоногого моллюска рапаны, а также тюльки и камбалы. Вместе с тем осолонение привело к депрессивному состоянию популяций основных проходных и полупроходных рыб — судака, тарани и леща.

«Продолжающийся рост солености вод Азовского моря будет способствовать дальнейшей перестройке его водной экосистемы, усиливая преобладание морских форм живых организмов на большей части акватории и провоцируя массовое развитие желетелого планктона», — отмечают в АзНИИРХ.

Валентина Любашенко

