В Батайске ввели в эксплуатацию первый дом жилого квартала «Речной Жемчуг»
В Батайске на берегу реки Малый Койсуг, на улице Половинко, ввели в эксплуатацию первый дом жилого квартала «Речной Жемчуг». Рядом с новостройкой также разбили сквер, названный по аналогии с улицей в честь Героя Советского Союза, батайчанина Поликарпа Половинко. Об этом сообщает пресс-служба «Сбербанка».
Фото: пресс-служба министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
По словам управляющего Ростовским отделением банка Константина Бугрима, кредитный портфель жилого строительства в Ростовской области за год вырос более чем на треть и превышает 110 млрд руб.
«Планируем поддержать строительство ещё двух домов. В сумме это поддержка почти на 1 млрд рублей. Мы рады помогать застройщикам, которые учитывают комплексное развитие территорий и возводят не только жилые дома, но и социальную инфраструктуру», — отметил топ-менеджер.
Кроме того, в сквере имени ветерана Великой Отечественной войны заложили капсулу времени, которая будет вскрыта к 100-летию Победы 9 мая 2045 года. Всего, как отмечается в сообщении, в рамках проекта планируется построить 11 домов по 10 этажей, порядка тысячи квартир общей площадью до 40 тыс. кв. м.