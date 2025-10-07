Главные 7 октября. Новороссийск

Объем перевалки грузов в портах юга России, включая Новороссийск, по итогам восьми месяцев 2025 года снизился на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Новороссийске до конца 2025 года начнет работу Единый центр оперативного реагирования (ЕЦОР), который будет обеспечивать органы власти и предприятия оперативной и достоверной информацией о ситуации на территории муниципалитета

Октябрьский райсуд Новороссийска удовлетворил иск министерства природных ресурсов Краснодарского края и обязал ООО «Лилия-Р», арендующее пляж Алексино, снести две незаконно установленные металлические вышки высотой восемь метров.

В Геленджике в рамках форума «Биопром» прошла сессия Минпромторга России, посвященная актуализации методики оценки эффективности деятельности регионов в промышленной сфере.

В Новороссийске до конца 2025 года заменят около 10 км сетей водоснабжения, работы запланированы на 27 объектах.

Из-за ухудшения погодных условий все городские службы Анапы переведены в режим повышенной готовности. По данным управления гражданской обороны и защиты населения, с 8 по 20 октября в регионе ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер.